七仙羽被質疑玄學專業激動澄清：如果什麼都不會電視台會要嗎？

風水師傅七仙羽（七師傅）去年擔任ViuTV靈異節目《鬼同妳上位》主持，憑半鹹淡的「譚仔式」廣東話，加上抵死幽默反應創造出不少金句，使她迅速走紅，綜藝節目及廣告邀約不斷，據悉廣告費已衝破百萬大關，個人綜藝《七救星》更將於下周一（16日）播出。不過人紅自然是非多，周四（12日）七師傅就發布千字文反駁網民關於建校及對於自己專業的指控。



七仙羽師傅去年擔任ViuTV靈異節目《鬼同妳上位》主持，憑半鹹淡的「譚仔式」廣東話，加上抵死幽默反應創造出不少金句，使她迅速走紅。（IG／＠master_qi_xian_yu_）

七師傅發布數張建校的照片、義正辭嚴寫道：「請睜大雙眼看清楚！多年前，我自己用自己的錢，寄給了西藏魚托寺的活佛，經過多年的努力，學校已建好，小孩子們非常幸福，終於有課室上課了。近日有幾個網民，不斷的在網上日夜攻擊造謠，說我建學校不成功……請問：這不是學校是什麼？Tell me！請你有空買張票，親自去西藏魚托寺看看有沒有這所學校！」

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至於有網民指控她的玄學專業，七師傅就相當激動：「還有一個假戶口，日夜樂此不彼的在所有網站造遙，說我不會驅鬼，不會解降……」她自證道：「請先思考一下，七仙羽拍了十多年鬼節目丶每次去的地方都是最兇猛的鬼地方丶如果什麼都不會，電視台會要嗎？如果什麼都不會，每日又做這麽多法事？又有這麽多人找七仙羽？好多都是鬼上身或者家中有靈……你來試試？」七師傅又不忘勸喻那些網民：「我想說，造謠者，其實你比鬼可怕！請少犯口業！因為報應自招！這些人的嘴太壞丶心太壞丶沒有口德！」

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