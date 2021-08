張敬軒久違曬「遮遮」早餐　餐單又創壯舉　廟宇風廚房具藝術感？

張敬軒聘請了一名烹飪技巧「異常出色」工人「遮遮」眾所周知,所以關心他吃了什麼「優質」早餐變成了大眾津津樂道的事,圖文並茂「炫耀」早餐的KOL沉寂了好一段時間,周四(12日)早晨他就分享了「遮遮」早餐又破紀錄新高的「壯舉」。



張敬軒有一位烹飪技巧「異常出色」工人「遮遮」,令他成為早餐界KOL。(IG/@hinscheung)

張敬軒開心Share寫道:「當你朝早起身,發現間屋入面人又冇、早餐又冇,以為好彩有杯水飲下嘅時候……」他發現「遮遮」留下字條:「Good morning sir, I go to Wan Chai Market, thank you.」旁邊有一個暖水壺,當他打開蓋子的時候卻發現裡面空空如也,新早餐餐單似乎是空氣,而他亦彷彿聽到大家竊笑的聲音寫下:「Have nice day everyone」。及後他又不忘分享「廟宇Style Kitchen Art」,只見餐桌上放上香薰,前面還有幾個橙和一梳蕉,與神枱擺設實有幾分相似!