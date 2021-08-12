張敬軒久違曬「遮遮」早餐　餐單又創壯舉　廟宇風廚房具藝術感？

張敬軒聘請了一名烹飪技巧「異常出色」工人「遮遮」眾所周知，所以關心他吃了什麼「優質」早餐變成了大眾津津樂道的事，圖文並茂「炫耀」早餐的KOL沉寂了好一段時間，周四（12日）早晨他就分享了「遮遮」早餐又破紀錄新高的「壯舉」。



張敬軒有一位烹飪技巧「異常出色」工人「遮遮」，令他成為早餐界KOL。（IG／＠hinscheung）

點擊下圖回顧張敬軒之前的「美味」早餐＋最新「破紀錄」早餐：

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張敬軒開心Share寫道：「當你朝早起身，發現間屋入面人又冇、早餐又冇，以為好彩有杯水飲下嘅時候……」他發現「遮遮」留下字條：「Good morning sir, I go to Wan Chai Market, thank you.」旁邊有一個暖水壺，當他打開蓋子的時候卻發現裡面空空如也，新早餐餐單似乎是空氣，而他亦彷彿聽到大家竊笑的聲音寫下：「Have nice day everyone」。及後他又不忘分享「廟宇Style Kitchen Art」，只見餐桌上放上香薰，前面還有幾個橙和一梳蕉，與神枱擺設實有幾分相似！