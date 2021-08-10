英雄本色︱周潤發自爆加插親身經歷：觀眾咁先信我同狄龍出生入死

周潤發（發哥）上周六（7日）獲浸會大學頒授「榮譽人文學博士」後，與知名電影導演莊文強對談；在影視界叱吒一時的發哥，至今仍是香港人心目中傳奇般的存在，出道48年建立無數經典角色，包括：《上海灘》的許文強、《秋天的童話》的船頭尺等，當中最名垂青史的就不得不提《英雄本色》的Mark哥。



《英雄本色》中發哥飾演的Mark哥一角深入民心！（劇照）

發哥又談起《英雄本色》其中一場不可或缺的戲份其實是他要求「加戲」，他提到有一場戲李子雄、周潤發、狄龍齊集在餐廳裡，Mark哥回憶首次與豪哥（狄龍飾）帶貨到印尼「兩支槍指住我個頭」的經歷，發哥透露其實那場戲原本是沒有的，於是跟導演吳宇森反映電影中沒有拍過兩兄弟做買賣的經歷，由於戲劇是一環扣一環，這樣飯盒那場戲就會缺乏情緒推動，觀眾亦難以信服：「豪哥Mark哥真係有一場交易，被鎗指頭有壓力，觀眾先相信兩個人出生入死嘅經歷，飯盒嗰場先成立。」

點擊圖輯睇發哥加戲片段：

+ 24

發哥為了電影的情感連貫，更以親身經歷說服導演，他透露80年代電視劇風靡亞洲，發哥在一名回流朋友的陪同下到吉隆波表演登台，當年有很多人捧場，其中有一個是在當地有一定勢力的花公子，結束後請發哥吃飯，發哥自言酒量差，朋友幫忙頂到後來也頂不順了，戲劇性的一幕就此發生：「後面有個保鏢就將手鎗放喺枱面問飲唔飲，當下乜都要飲啦，飲完公子條氣順喇我哋先走去『劏白鶴』。」後來這段心驚膽戰的經歷被放進《英雄本色》，變成了Mark哥與豪哥的經歷，加深了二人之間的情義。