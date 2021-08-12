陳凱琳與鄭嘉穎結婚三週年大放閃光彈：從未發現自己擁有一雙翅膀

陳凱琳（Grace）和鄭嘉穎2018年結婚，婚後誕下兩子，組成一家四口的美滿家庭，Grace不時在個人IG分享幸福日常生活，周四（12日）她就貼出一系列與老公當年在峇里島舉行婚禮的照片，二人臉上笑容燦爛，Grace表示相信墜入愛河這個說法：「The best part about falling in love with the right person is discovering the pair of wings you never knew you had, and together —you soar（愛上對的人最好的是你從未發現自己擁有的一雙翅膀，然後一起翱翔。三週年快樂！）」閃光彈發布半小時已吸逾萬讚好，龔嘉欣、陳敏之、林子善等好友亦紛紛留下祝福。



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