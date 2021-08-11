AH佛真．惜玩｜66歲賈思樂獲讚青春似40代　許廷鏗：冇歲月痕跡

由許廷鏗（Alfred）主持的ViuTV綜藝節目《AH佛真．惜玩》邀請一眾圈中好友擔任嘉賓，包括：陳健安（On仔）、林二汶、林欣彤（Mag）、林師傑、賈思樂、謝安琪（Kay）及黃夏蕙。首兩集的主題為「青春」，節目組邀得現年66歲的賈思樂（Louie）擔任嘉賓，觀眾紛紛表示看不出Louie的年紀與現年33歲的Alfred相差足足一倍，因為他絲毫沒有展露出所謂前輩的架子，反而虛心學習希望拉近兩代的差距，令觀眾都被Louie的年輕及開朗的心境折服，感悟年齡只是個虛設的數字：「賈思樂真係敬業樂業，完全冇前輩架子！好青春好天真！」、「我估話Louie得40歲都有人信」、「點解Louie可以無老過」、「有娛樂性又有教育意義，真係一個好好睇嘅節目，Viutv才是真香港人既電視台！」



現年66歲的賈思樂擔任《AH佛真．惜玩》首兩集嘉賓，心態之年輕獲觀眾盛讚。（IG／＠louiecastro1818）

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Louie在節目中完美體現「青春是一種心態」，最後訪談環節他坦言：「我細個嘅時候好怕死，到我開始變老先感受到人終有一日要離開呢個世界，最緊要係此生無悔！」至於出現這個想法的轉戾點，Louie直指1988年在澳洲發生車禍、經歷死亡邊緣，令他體會到：「原來一個人嘅生命係咁脆弱，你真係唔知聽日發生咩事，甚至聽日可能Byebye都唔出奇，所以改變做人嘅態度，我後生嘅時候好執着，而家包容多啲、會活得開心啲！」他續言：「到我哋呢個年紀出席喪禮（嘅次數）多過乜，仲係咁斤斤計較、咁睇唔開，不如放下啦。」令Alfred直指能認識Louie是運氣：「我好佩服Louie，佢係成個節目都冇化過妝，66歲一滴粉都唔使化，我諗係心境年輕令佢冇歲月痕跡喺面上。」

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