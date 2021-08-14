福原愛密謀復出？日媒爆料：轉型做藝人、有出版商邀約拍性感寫真

福原愛挺過不倫疑雲、離婚後，一舉一動引人注目。她先是復出擔任東奧乒乓球比賽球評，接著受訪淚謝中國人支持，積極拼復出；日前更傳出她的工作滿檔已經排到年底。昨（13日）日媒更爆料，她接下來將轉型當藝人，甚至還有出版社找她出寫真書！



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據日媒《夕刊富士》13日報導，由於福原愛曾有過醜聞，對名人來說是個致命傷，形象略為受創，即便如此，仍有不少工作主動找上門。報導中指出，除了擅長推出名人寫真集的出版社製作人找上她，還希望能拍攝寫真雜誌或全裸寫真集，另外還有大型的YouTuber事務所，也試圖對她表達強烈的關注。

但由於《夕刊富士》是在日本並非主流媒體，內容常缺乏依據，因此該消息的可信度不高。

此外，另一家日媒《日刊現代》則報導，由於福原愛從小就上遍各大綜藝節目，因此她在擔任東奧球評期間，獲得電視台相當大的支持，目前傳出她正洽談多個晨間資訊節目專訪。

近日《日刊體育》也曾爆料，雖然她的形象受不倫戀影響，但她仍在東奧擔任球評身分復出試水溫，表現沉穩冷靜，成效應該是相當不錯，似乎已逐漸擺脫不倫戀影響，據傳目前工作已經排到年底了。

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