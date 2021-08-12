七公主｜黃翠如愈大愈靚女　重溫18年容貌變化力證無整容！

《七公主》由黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、陳瀅及鄺潔楹主演，其中黃翠如飾演的顧靈珊性格鮮明，除了有點冷酷無情，更似冰霜美人，不少人高呼翠如愈大愈靚，愈來愈有味道。有線娛樂主播出身的翠如初出道時有少少Baby Fat，包包面顯得可愛又清純，加上性格自然率真，拍了一堆旅遊節目而大受歡迎。加入TVB後，翠如的容貌成為外界討論的話題，有網民將她早期的照片與現時做對比，認為她現時面部輪廓分明，五官愈來愈立體，昔日的包包面變成瓜子面，尤其是鼻樑變高，因而質疑她整容。
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