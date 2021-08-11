七公主｜黃翠如香艷畫面夠搶鏡　盤點歷年TVB最吸晴片段

《七公主》由其位女主角黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥等主演，只播出短短三集，不過非常有TVB套路，相信會吸引到本來的TVB觀眾。講返第一集，黃翠如上酒店跟陳山聰大戰，場面非常香艷！這不是她第一次的香艷畫面，在《過街英雄》以多個不同造型現身，除了有OL Look、小鳳姐波點裙造型、愛麗絲裝扮等之外，當中更有一場翠如化身俏秘書玩色誘的戲份！
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其實在過往的劇集中，不少演員為了角色都性感上陣，賣力演出，更大方展示傲人身材，當中更不乏視后級人馬胡定欣、李佳芯等等，相當出位！
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