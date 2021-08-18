思家大戰｜李思捷無懼被網民選為討厭藝人：I don’t give a s_＿t

李思捷闊別幕前兩年，專注創作自己的音樂，日前終於復出為無綫主持新節目，名叫《思家大戰》。這個節目買了美國經典的遊戲節目《Family Feud》版權，該節目在美國有45年歷史，思捷表示自己從1984年開始收看，那時他只有十歲，看足37年。

節目開機前的拜神儀式。（陳順禎攝）

在接受《香港01》訪問時，他說：「我細個好鍾意睇呢個騷，我到而家都仲睇緊，而家2021年美國仲做緊，仲要係number 1 game騷。我人生喺呢個圈有兩個願望，一個願望就係做到《Late Night》，咁我喺2015已經做到，就係《今晚睇李》。第二個願望就係希望可以主持到《Family Feud》，咁終於今次同無綫合作得好好，買到個版權返嚟，原汁原味嘅《Family Feud》我帶返嚟香港，真係好開心。」

《今晚睇你》當年負評比較多，主要講抄襲《Late Night》，但今次開宗名義買版權，應該冇人再話抄襲。（節目截圖）

今次復出做主持拍節目，原因當然離不開曾志偉與王祖藍回歸TVB，思捷也坦言是志偉哥叫他度橋：「佢叫我搵啲嘢搞吓，全部都老友嚟喇，我都祖藍仲要係兄弟，我話五年前我想睇吓TVB買唔買到呢個騷返嚟，但就搞唔掂，呢個我有興趣，佢話好喎，就畀咗我搞。」

對於有網民將他列為「十大最討厭藝人」的第三位，思捷則非常正面，更指自己兩年未露面依然有人記得是件好事，他說：「正到爆喇，因為呢樣嘢我記得喺2016年佢哋print出嚟嘅，咁而家到2021年再拎返出嚟講，咁就開心喇，因為我咁耐冇見大家，突然又有返noise。（仲記得你）係囉係囉，兩年我都冇蒲過頭，又攞返我嚟講，有人講吓都幾開心，你都知我性格，I don’t give a s_＿t。」

思捷對網民的負評非常正面。（陳順禎攝）

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