吳諾弘老虎仔形象蕩然無存　又怕鬼又大頭蝦考車竟然唔記得熄匙？

現年21歲的前TVB童星吳諾弘（Lawrence），因早前於東京奧運的男子團體花劍項目上後備上陣，憑出色表現為港隊搶了不少分數被封做「小老虎」而人氣急升。雖然他已成功擺脫昔日稚氣十足的童星形象，成為一名超有反差感的運動健將，但他卻在直播中將自己孩子氣的一面表露無遺，不但又怕鬼、又大頭蝦！
吳諾弘早前於直播中被「大師兄」張小倫爆料指是膽小鬼，聽鬼故時更驚到合眼兼掩着雙耳，之後更因為肚痛想去廁所被對方叫忍一陣，令他辛苦建立的「小老虎」形象蕩然無存逗笑一眾網民。他昨日（14日）自己一個人開直播時，更自曝自己考了兩次車牌，但如何都不肯講肥佬原因，怕自己上新聞被大家笑到形象全無：「我考咗兩次路試，我唔係冇戴安全帶，唔係衝燈，真係一個好無謂嘅原因！如果冇打燈都好啲啊！」
雖然他一路叫大家不要再估，但吳諾弘在網民的逼供下逐漸鬆口：「我考完落車嘅時候，正常你轉咗入考場，個考官會同你講考試完畢㗎嘛係咪，但我嗰陣又好興奮，因為我好驚，好驚險落完斜見到前面考車嗰個人衝咗紅燈，我就諗我應該冇事啦！跟住我入到考場，個考官同我講考試完畢，我就好開心咁樣執嘢衝落車，點知就唔記得熄車囉落車嘅時候！點解嗰下會唔熄車？」最終他再考第二次終於順利過關，更因為他的肥佬經驗警惕了不少他身邊考車的朋友，令他們能順利一take pass。
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他又千叮萬囑叫網民千萬不要廣傳出去，笑言不希望令大頭蝦事蹟上新聞破壞自己的運動員專業形象，可惜最終還是被不少網民轉載兼瘋傳，紛紛留言表示：「新聞見」、「聽日新聞標題：諾弘自曝考路試全程滿意但衰咗嚮呢度...」、「我等睇冇熄匙上新聞，不過都係忍屎好笑啲」、「忍唔住笑咗」。
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