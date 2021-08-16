江宏傑七夕曬同呢位女運動員親密合照　內地網友鬧爆：是不是個人

江宏傑與福原愛離婚一個月後，在社群上分享一張與錢薇娟的合照，祝大家七夕情人節快樂，沒想到大陸網友看到這樣的照片，忍不住痛批江宏傑「無縫接軌」。
江宏傑與錢薇娟在「全明星運動會」，分別擔任紅、藍兩隊的領隊，經過兩季的合作，兩人交情自然不在話下，七夕這天江宏傑在社群貼出一張與錢薇娟一起嘟嘴的自拍照，還搞笑表示「錢傑cp祝大家情人節快樂，請祝福我們」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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台灣的網友自然知道兩人的好友關係，不過照片傳到大陸網上，變成江宏傑有新戀情，網友看到這樣的照片，忍不住痛罵江宏傑「是不是個人！才離婚多久？」、「還好愛醬離的快，不然就被他綠了」、「這男的很噁心」、「軟飯男找到新飯碗」、「不要愛醬要這個老女人？！眼瞎了嗎？？」。
不過也有一些比較理智的網友幫忙澄清「明明就是一個節目，女方是50歲的運動員，能別瞎寫嗎？」、「是錄節目的同事，故意開玩笑的呢，台灣新聞都有說，但這邊新聞完全沒提到」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】