姜濤玩狼人殺繼續天然呆　玩到語無倫次𢲷哂頭：好緊張我的天啊！

姜濤憑藉亮眼外型和歌唱實力圈粉無數，他近日參與《超感應學園》演出，為戲到節目《娛樂百分百》宣傳，挑戰「凹嗚狼人殺」單元，卻緊張到語無倫次、瘋狂抓頭髮，激動說道「好緊張我的天啊！」



姜濤透露自己是《凹嗚狼人殺》的忠實粉絲，不過首次跟這麼多遊戲高手較勁，讓他相當緊張、不自覺抓頭髮，一旁的嘻小瓜見狀笑說「會不會錄完這次，姜濤就崩潰的把頭髮扒光了？」由於遊戲規則是淘汰後要關閉畫面，讓難得參與錄製的姜濤，懇求大家讓他留久一點。

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他坦言「雖然我私下會跟朋友玩狼人殺，但那跟線上是完全不ㄧ樣的。」只見姜濤在其他人發言時，一臉錯愕、寫不出任何筆記，輪到自己時更崩潰說道「好緊張我的天啊，我剛還看了一下攻略，但就是不知道寫什麼，剛剛有人說我一直笑，而懷疑我的身份，但那只是因為我上這個節目很開心，希望大家不要把我淘汰，讓我留久一點。」直率言論笑翻眾人。

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