MIRROR姜濤、Jer落實演出彭秀慧新戲　劇本以花姐經理人為藍本？

早前一直有傳出MIRROR成員姜濤以及Jer（柳應廷）會齊齊演出彭秀慧導演新戲，早前Jer宣傳新戲《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》時，不時都有被外界追問，他直言有參與試鏡但就未知結果，尚要等公司安排。昨晚（16/8）彭導終於在個人IG公布結果。



彭秀慧在IG出post，上傳自己跟Jer以及Jer跟姜濤的合照，並寫下「我想話俾你哋聽，咁囉，我第二齣電影嘅兩位男演員，係佢同佢囉，冇咩我返出去繼續做嘢啦。」更有加上「集氣一切順利」、「我最近好忙」和「唔使約我啦」等hashtag，而《全民造星3》的Cloud雲浩影、旨呈以及許靖韻都有留言為大家打氣。

Jer早前講到自己有去試鏡彭秀慧新戲，不過最終都要等公司安排。（梁碧玲 攝）

據知新戲由英皇電影投資，彭秀慧今次將會以花姐為藍本，以經理人工作為主軸，毛姐（毛舜筠）會飾演經理人一角，但就因為大部份時間都放在旗下藝人身上，因而忽略了跟兒子（姜濤 飾）相處，令母子關係出現嫌隙。另外，戲中明星一角則由Jer擔任，該戲更會是他電影的處男作，未知Jer今次有冇機會再唱電影主題曲呢？

新戲會以花姐作為藍本，姜濤會扮演被忽略的仔仔。（資料圖片）