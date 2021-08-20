電視廣播宣布無綫與邵氏收購士多　斥資2億其中7千萬用現金繳付

電視廣播（0511）昨日宣布無綫電視與邵氏兄弟以2億收購網購平台士多約75%已發行股本，目前士多擁有及在香港營運兩個電子商貿平台，即ztore.com及neigbuy.com。電視廣播今次斥資2億收購，其中7千萬以現金繳付，另外1.3億將以有關藝人、電視商業廣告及無綫電視免費廣播及數碼平台的其他廣告資源形式支付。

TVBuddy面對山竹竟然毫無損傷，果然係企得硬淨。（資料圖片攝）

無綫電視在公告指出，將電子商貿視為未來增長重要引擎，交易預期將為無綫電視及士多帶來顯著協同效應。交易後，按商品總值計算，預期無綫電視電子商貿業務規模將擴大逾四倍，客戶基礎將由目前水平48萬名擴大至超過一百萬名。

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