SKYLE出席KIA VS KIWOOM棒球開球禮　小韓素希ERIN興奮發球

SKYLE出道僅19天後，將首次登上職業棒球投手踏板。SKYLE四位成員ERIN、CHAEHYEON、GINNY、UJEONG)參加昨日（22日）在光州KIA冠軍球場舉行的《2021 KBO聯賽KIA老虎隊 VS KIWOOM英雄隊》。
此次開球對SKYLE來說意義非凡，因為是第一次開球，而且是在成員UJEONG的故鄉光州舉行的比賽，所以更加特別。
小韓素希ERIN和UJEONG 聯手進行開球禮，小韓素希ERIN表示：「平時真的很熱愛職業棒球，出道19天後獲得了光榮的機會。 非常感謝給我有機會見到KIA老虎隊。」
主唱兼隊長CHAEHYEON 在現場表演國歌，並表示：「希望SKYLE 就像全民喜愛的職業棒球一樣，大家也可以成為深受大家喜愛的偶像。」
GINNY 首次踏足棒球比賽，已和其他三位成員約定說，之後有假期的時候大家要一起學棒球！
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