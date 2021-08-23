SKYLE出席KIA VS KIWOOM棒球開球禮　小韓素希ERIN興奮發球

SKYLE出道僅19天後，將首次登上職業棒球投手踏板。SKYLE四位成員ERIN、CHAEHYEON、GINNY、UJEONG)參加昨日（22日）在光州KIA冠軍球場舉行的《2021 KBO聯賽KIA老虎隊 VS KIWOOM英雄隊》。

SKYLE四位成員ERIN、CHAEHYEON、GINNY、UJEONG)參加今日在光州KIA冠軍球場舉行的《2021 KBO聯賽KIA老虎隊 VS KIWOOM英雄隊》。

此次開球對SKYLE來說意義非凡，因為是第一次開球，而且是在成員UJEONG的故鄉光州舉行的比賽，所以更加特別。

今次在成員UJEONG的故鄉光州舉行的比賽。

小韓素希ERIN和UJEONG 聯手進行開球禮，小韓素希ERIN表示：「平時真的很熱愛職業棒球，出道19天後獲得了光榮的機會。 非常感謝給我有機會見到KIA老虎隊。」

主唱兼隊長CHAEHYEON 在現場表演國歌，並表示：「希望SKYLE 就像全民喜愛的職業棒球一樣，大家也可以成為深受大家喜愛的偶像。」

GINNY 首次踏足棒球比賽，已和其他三位成員約定說，之後有假期的時候大家要一起學棒球！

ERIN和UJEONG 聯手進行開球禮。

+ 6

同場加映：最新TVB花旦排行榜｜有人想離巢地低下降 北上女星繼續上位