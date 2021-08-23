香港小姐2021｜關禮傑否認靠關係帶囡囡入決賽：如果係我拎咗視帝

《2021香港小姐競選》昨日（22日）舉行準決賽，12位佳麗成功進入決賽，其中一位是關禮傑女兒關楓馨，在才藝表演的環節，關禮傑跟女兒一齊彈琴，有爸爸陪同比賽，難免會令人覺得「大細超」，靠爸爸的關係過關斬將。

關楓馨有爸爸陪同表演（電視截圖）

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其實昨日在準決賽前席，關禮傑在接受TVB娛樂新聞台訪問時，表示非常支持Fabienne參選港姐，亦有為囡囡打氣：「我就話畀佢聽，你要自己更加做好啲，如果做得曳嘅，要罰你雙倍㗎！咁佢都盡力去做，做得好好。（有冇心理輔導？）都有同佢講參選經歷咗好多風浪，要自己抵受得到，佢都話知㗎喇，冇問題！」而關禮傑回應其他傳媒指有否靠關係幫女兒時，他則指如果有關係的話，去年便可以奪得視帝啦，更爆出一句「怎會有王浩信！」

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翻查資料，上年視帝的確由王浩信憑《踩過界II》奪得，不過關禮傑在《機場特警》飾演的文永強並未有份提名角逐視帝，他對上一次爭視帝是2018年的《是咁的，法官閣下》。當然，他只是說說笑，證明自己與TVB並未去到有如此強大的關係幫女兒晉級。

關禮傑大女關楓馨（Fabienne）是大熱之一。

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