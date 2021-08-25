任噏亂評｜TVB、ViuTV最新五套綜藝邊個好睇？　有各自的致命弱點

TVB和ViuTV最近都不停有新綜藝推出，前者有已經出街的《煮戰》和即將在星期日播出的《思家大戰》，而後者則有《AH佛真·惜玩》、《晚吹 - 戀講嘢》和《七救星》，到底這五套綜藝節目哪一套更能吸引人？以下立即為你分析。



《AH佛真·惜玩》由許廷鏗主持，是ViuTV拿手的真人騷節目，找來不同的嘉賓玩遊戲，然後從中分享一些人生道理。這個構思其實是好的，有遊戲滿足一班觀眾，又有清談去滿足另一些觀眾。不過，這種真人騷節目，大家一定會想到ERORR他們，而許廷鏗跟他們是另一種風格，又或者是未夠他們「癲」，所以感覺不太「夠喉」。

《晚吹 - 戀講嘢》是新一個《晚吹》系列的節目，由郭嘉駿、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯擔任主持，這個節目當然是以193為主軸，大家都知道他的說話有多「爆」，所以相信整個節目都是圍繞著他，而他自稱拍過N次拖，相信戀愛經驗非常豐富，大家聽他講以往的故事再教人怎樣處理愛情問題，相信會吸引不少「老婆（193粉絲）」收看，但相信也是不能吸引固有觀眾外的人來，但因為193這個人是可以一看的。

《七救星》在嘉賓的面孔上沒有太大新意，都是一班ViuTV常出現的人，主要是借七師傅的人氣做節目，但她並不是一個非常稱職的主持，不過有觀眾緣而且行為比較突出，的確這個節目能夠滿足本身的粉絲，因為他們就是喜歡看這樣的七師傅，但若要靠這個節目去吸引新的觀眾是比較難的，因為節目依然是在ViuTV的框架當中。

七仙羽引「狐狸精」現身。

《煮戰》一定是TVB拿手的節目，學錢嘉樂的說法，要收視就找鼎爺肥媽炒菜，一定得！不過，又是煮食節目的確沒太大新意，所以今次是真人騷煮食比賽，感覺可能會跟《我要做廚神》（MasterChef）有點相像。將煮飯變為真人騷比賽，這種節奏其實就是TVB現時綜藝的主旋律，《聲夢傳奇》、《好聲好氣》、《盛舞者》都是這樣走過來，不過其實外面世界一早已玩這個套路，TVB這種改革未知能否吸引一堆新的觀眾。

煮食真人騷並不罕見，但TVB的確未試過。（資料圖片）

《思家大戰》由李思捷主持，買了外國經典節目《Family Feud》的版權，是一個家庭形式的遊戲節目， TVB並不是首家買下版權的媒體，早在十年前內地東方衛視已經做過一次。不過這種形式的確是符合TVB的觀眾群，而李思捷的主持技巧大家並不陌生，但看來並不是主打新客戶，反而是想留住一班舊客才是這個節目的目標。

李思捷曾被網民選為最討厭藝人第三名。（資料圖片）

總括而言，雖然兩台都推出新綜藝，不過好像都依然留在自己的框框，當然拍節目首先要考慮就是自己的目標客戶，但若果不搞搞新意思，就只能夠原地踏步，尤其是身於電視大戰的年代，只守住自己的客未必足夠，而是要更進取去吸引新客戶，希望未能的日子可以看到更多不同的變化。

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