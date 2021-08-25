七公主｜劍擊隊大師兄張小倫驚喜客串　吳子冲：要就我專登打慢啲

《七公主》在開播之前，TVB以劍擊元素做宣傳，現在劇集已經播了一半，其實劍擊的環節加起來應該沒有十分鐘，但都足夠亮眼，因為一堆劍擊選手當中，竟然有港隊劍擊代表大師張小倫客串！

小倫自己都有出IG story。（IG@siulun_shawn）

劇中劍擊手之一吳子冲（飾Aden）在IG上寫道：「The hero beneath the mask。覺唔覺得呢位劍手好熟面口？拍攝嗰陣仲要為咗遷就我要專登打慢啲，等我可以打中佢。佢就係我哋香港嘅花劍代表 @siulun_shawn，全運會加油呀！香港運動員加油！（面對奧運級香港運動員嘅壓力真係唔講得少）」

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原來吳子冲其中一幕打劍的場口，就是與張小倫對打，亦見小倫耐心地在旁指導。早前小倫在網上開Live大講鬼故，連TVB和ViuTV都力邀他上節目，今次又有客串劇集，將來退役可以考慮加入演藝圈。

張小倫在Instagram直播分享自己多個撞鬼經歷。（資料圖片）

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