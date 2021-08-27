B.I承認吸毒稱「19歲懵懂無知」求減刑　爸爸加料爆喊向法官求情

南韓人氣偶像B.I過去遭曝光曾購買毒品，他在第一次發聲明退團時，堅稱自己沒有碰毒，但27日出席第一次公審時，改口認罪，並遭求刑3年有期徒刑。場上，他沈痛地表示：「過去像笨蛋一樣做了錯事，以想法太淺短當作藉口失去了很多東西，也讓家人的心受傷。」認了吸毒也認了買毒，他表示會用一輩子的時間反省，而陪著他出席的爸爸當場落下眼淚，替他向法官求情，盼望刑期可以減輕。



B.I於27日站上法院，他穿著一身正裝、戴著口罩亮相，面對媒體的提問，他皆回答「對不起」。據韓媒報導，他在一審遭求刑3年期徒刑與韓幣150萬罰金，而他並未做掙扎，庭上認了所有嫌疑與提交證據，承認吸毒，他曾在年滿19歲的那年（2016年）吸了3次大麻，並購買屬於LSD類的毒品。

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場上，B.I的辯護律師替他發聲：「被告人深刻地反省中，這段期間積極地做社會公益，未來也會繼續為社會奉獻。」該律師還補充，由於B.I沒有前科，從2016年染毒後，便再也沒有碰過一次毒品，希望檢方念在他當年剛滿19歲，還處於懵懂無知青少年期，盼庭上可以減輕刑期。

B.I本人也呈述：「過去像笨蛋一樣做了錯事，以想法太淺短當作藉口失去了很多東西，讓家人傷心，我絕對不會再有失誤了！」希望再次審理判刑給予他一次機會。而爸爸當天陪著他出庭，也在現場落下眼淚，哽咽著向法官求情：「我很怨恨，應該要好好地教導孩子、照顧孩子，我也還不成熟，身為父母應該負責任到底、保護孩子到底。」

B.I涉嫌吸毒、購毒的一審宣告預計在9月10日開庭。

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