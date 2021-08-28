姜濤涉獵歌影視卻被指「廣告從業員」　一文睇清人氣王忙爆日程

隨着本地男團MIRROR人氣急升、廣告代言無處不在；但人紅自然是非多，C AllStar經理人阿拔周六（28日）在個人IG指不滿姜濤廣告太多已至「擾民級別」，他認為：「實屬覺得討厭到一個點。」，阿拔續指MIRROR正職並非歌手，而是「廣告從業員」，引起網民激烈討論。雖然姜濤上半年已接逾40廣告、商業活動無數，但根據其活動紀錄，他還有涉獵歌曲、劇集、電影、綜藝，忙得不可開交，絕對不是一名純粹的「廣告從業員」。
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點撃圖輯睇阿拔對MIRROR有幾不滿：
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