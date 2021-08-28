C AllStar老闆嫌姜濤廣告擾民　被插後開心食大餐：Happy Meal！

隨着本地男團MIRROR人氣急升、廣告代言無處不在；但人紅自然是非多，C AllStar經理人公司老闆亞拔周六（28日）在個人IG指不滿姜濤廣告太多已至「擾民級別」，他認為：「實屬覺得討厭到一個點。」，亞拔續指MIRROR正職並非歌手，而是「廣告從業員」，惹起事端被網民及鏡粉大力討伐，C AllStar成員陳健安及釗峰先後「割席」。亞拔潛水大半天，同晚在限時動態分享食韓燒大快朵頤的照片，更寫上「Happy Meal」字眼。

不少網民便睇唔過眼，在其IG的留言區寫道：「你要記住千其唔好幫佢哋接廣告！有你呢啲所謂經理人真係家門不幸」、「批評人哋接太多廣告？有廣告唔接、有錢唔賺，你有更好方法負責養起人哋整個團隊？發言前諗清楚合理性先」、「真心覺得你勁無風度，酸葡萄到出哂面」、「老闆累員工真係第一次見」、「點解你做咗呢行咁耐，EQ都可以咁低，唔抵得人紅仲要唱通街？真係聞所未聞」！



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