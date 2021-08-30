專訪︱SKYLE爆準備出道頻撞鬼　視Brave Girls團體精神為榜樣

古天樂旗下新女團SKYLE本月於韓國正式出道，雖然4位成員Ginny、采炫、Erin和有貞暫時未有機會到訪香港，正式與K-Pop迷見面，但她們已急不及待要向香港粉絲打招呼。



SKYLE接受《香港01》訪問，大談出道前的撞鬼經歷。

SKYLE 成員都是實力新人，相信讀者都對4位相當好奇，點撃圖輯看一下她們如何介紹自己，猜一下各人在隊中的擔當，哪一位是來自內地的全能成員！

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為了準備出道，成員間可能難免會有執爭，但SKYLE 表示從來沒有任何拗撬。除了會一同練習到就算開冷氣也會汗流浹背外，有問題也會立即開會解決，因此成員間感情非常好，生日更會準備隱藏攝影機互開玩笑。采炫分享有次練習期間，由於大家都相當疲憊，所以即興駕車去仁川看海，過了很難忘開始的時間外，也被美景治癒到。

SKYLE出道前多次撞鬼，她們當成是「大紅」的意思看待。（Twitter/@official_skyle）

提到出道前，有貞就大爆曾在公司幾次撞鬼的經歷。她講到：「在看不到人穿衣服的地方，看到穿着白色衣服的女人走進辦公室，可是跟去卻發現根本沒有人…除此之外也有幾次看到鬼。」雖然感覺恐怖，但由於韓國流傳撞鬼後會大紅的說法，因此開朗的有貞笑言可能是SKYLE大紅的意思。SKYLE未出道就接下多個海外代言，似乎的確如傳說一樣有大紅大紫的趨勢？

Ginny雖是唯一外國成員，但她表示生活沒有大困難，成員也非常照顧她。（Twitter/@official_skyle）

被問到出道有甚麼目標，4人都一致表示短期內最想獲得充滿意義的新人獎，並希望能在年尾的頒獎禮上與粉絲見面；而長遠目標的話，SKYLE就表示希望能以組合獨特的色彩奪下Billboard一位，讓遠至海外的K-Pop粉絲也認識SKYLE，並獲得他們的愛。被問到視哪一位前輩為模範，她們大讚Brave Girls的團體精神相當值得學習，互相支持達成目標的一面，令SKYLE非常敬佩！

SKYLE視Brave Girls的團體精神為學習榜樣。（Twitter/@official_skyle）

雖然暫時未有機會親自與香港粉絲見面，但SKYLE表示感謝大家在遠處為組合加油，其中采炫講到：「很可惜我們現在不能親自來和你們見面，但我們會展現更好的一面，請大家多多為我們加油！現在還有很多不足，但會讓大家看到我們一直在成長！」Ginny也表示會為用心為大家帶來更多精彩的表演，期待能快一點與粉絲見面。

疫情阻礙SKYLE親自與香港粉絲見面的計劃，４人都表示想快一點見到大家。（Twitter/@official_skyle）

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