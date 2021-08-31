賀Jeremy＠MIRROR 26歲生日　粉絲擲6位數包26架應援巴士遊勻全港

本地男團MIRROR人氣急升，鏡粉為宣傳偶像亦愈來愈大手筆，成員Jeremy（李駿傑）將來下月（8日）迎來26歲生日，Unicorn（Jeremy粉絲名稱）為偶像慶祝生日，除了舉辦名為「Unicorn Kingdom」的相展/畫展，並在現場設有「Chun Chun Cafe」供粉絲同樂兼打卡相當貼心外，當然還有必不可少的LED大屏幕應援，展示地分布於鬧市，包括：尖沙咀重慶大廈、旺角百老匯戲院及銅鑼灣翡翠明珠廣場。



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除此之外，Unicorn更包下含生日密碼的98C巴士為偶像作流動宣傳，巴士於上周四（26日）率先駛出，寓意Jeremy的26歲生日。除了全輛巴士的車身外，連車內樓梯及椅背均貼上Jeremy的樣子，打卡位處處，被命名為「駿駿號」的巴士更會在路上行駛足足八個星期；Fan Club應援還設25架普通廣告宣傳巴士，路線覆蓋港九新界，務求令偶像無處不在！另外粉絲專頁Ninetales團隊亦合資六位數字，包下九巴1A線的全包車身廣告，並將其命名為「九尾狐號」，車身上寫有「世界很壞，謝謝你成為我們的神話」以「感謝Jeremy非常努力地以各種演藝工作，為身處艱難時代的人們帶來鼓舞和希望」，巴士同樣會行駛八星期。

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