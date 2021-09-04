趙薇疑因「辱華」被全面封殺　傳20年好友王菲將出手相救

內地近期強力整頓演藝圈，趙薇因一連串「辱華」舉動，26日傳出被當局列入「劣跡藝人」名單，不僅許多作品從影音平台下架，連微博的「超話」也消失。



最近傳出與她交好20年的天后好友王菲即將出面拯救，全因為王菲迄今不同於其他藝人，都未隱藏與趙薇的貼文，交情仍在。

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王菲、趙薇合作電影《天下無雙》認識，戲裡戲外都是好友，趙薇還會與王菲大女兒竇靖童聚餐，而趙薇當初遇到兩次低潮事件，包括日本軍旗裝、票房毒藥，王菲都出面救援，後來趙薇執導《致我們終將逝去的青春》，王菲免費唱主題曲，王菲接下綜藝《幻樂之城》，趙薇也特別登場。

由於她們交情極好，網友猜測，目前王菲應是在等待時機，準備公開出手，目前也應在私下協助了解中。

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