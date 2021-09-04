蘇有朋：不願再與趙薇合作！遭陸網民翻出曾揚言「割席」原因曝光

趙薇和蘇有朋當年因合作《還珠格格》成了最佳螢幕情侶檔兩人過去感情好還一連合作多部電視劇，不過近日因趙薇被中國當局列為「劣跡藝人」，過去和蘇有朋的合作也被網友起底，指稱他不願意和趙薇演親熱戲的過往。



趙薇與蘇有朋在《還珠格格》分別飾演「小燕子」與永琪，成為家喻戶曉的螢幕情侶。之後合作《情深深雨濛濛》一樣口碑爆棚，只不過當時趙薇的男主角變成古巨基，蘇有朋則成為搞笑角色「杜飛」，這讓粉絲們感到非常遺憾。

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網友查出《情深深雨濛濛》男主角原本要找蘇有朋來演，沒想到男方卻因「不想和趙薇演親密戲」為由而拒。因為蘇有朋曾不只一次說過：「不願再與趙薇合作了，怕控制不住心裡的感情。」原來是兩人合作完《還珠格格》和《老房有喜》後，感情逐漸深厚，蘇有朋怕假戲真作，才不願再繼續演趙薇的「另一半」。

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