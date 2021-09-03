193曾嫌ERROR兄弟「唔識服裝」　阿Dee大方照撐：舊事舊屎沖走咗

ERROR成員郭嘉駿（193）個人經營的網店「LILABOC」日前惹來事端，事緣有粉絲於今年1月於「LILABOC」付款購買去年9月訂單的帽子，卻遲遲未收到貨物，於是先後於在2月及8月DM網店及向193查詢，惟得不到回覆，最終選擇連登討論區公開追討；193以不客氣字眼回覆，如：「文盲？」、「定係燒俾你」等，更間接公開該名粉絲的名字及IG帳號，引來網民聲討，193 IG帳戶在短短兩天內流失8千粉絲仍冇有怕大呼：「你搞唔死我！」事件持續燃燒，連帶193以往在TG群組「193Club」的發言亦被翻出，似乎暗諷ERROR成員「唔識服裝」，字裡行間惹錯粉不滿。



193「敢言」風格惹事端。（IG／＠deniskwok193）

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193未有點名、但錯粉認為矛頭直指當時的周邊設計人阿Dee，193曾經寫道：「因為今次呢件唔係我設計嘅，係某成員設計」、「設計我完全唔知情，有人好想話事，咁我無理由搶嘢嚟做」、「所以大家知道設計同Sizing方面係由一個唔識服裝嘅人話事」等，令網民紛紛替阿Dee（何啟華）感到不值，「Dee哥好慘」、「好心痛阿B」、「未紅之前已經出過IG Post嫌棄自己隊友唔靚仔又無身型」、「認真佢憑乜睇唔起人」。

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不過阿Dee周五（3日）就力撐兄弟，大方回覆道：「舊時舊屎沖走咗喇，戥我唔抵嘅人多謝先，因為我覺得你哋真心關心我當時感受，所以我感受到濃濃嘅愛意；不過如果時光倒流我會俾返3爺做返設計，嗰時我份人係比較獨裁、心急，成日自己做Planning，單方面想為ERROR做啲事，而忽略咗隊友嘅想法，所以我都上吃一課成長了。」阿Dee又力撐193：「重點：想借舊屎嚟搞分化嘅朋友，麻煩你哋慳返啖氣，四為一體、四位一體，一世人兩兄弟有你有我，我哋四個都知唔係口號，未來我哋只會更團結、把握機會做更多好作品娛樂大家。」

阿Dee發文獲ERROR隊長肥仔（梁業）轉發，同樣力撐隊友：「過去咗嘅嘢就由佢過去，四歸一超於一切領域，相信我哋會越做越好！」而保錡亦分享了粉絲繪畫的ERROR卡通指「四位一體」，兼轉發四人合照寫道：「一世人兩兄弟有你有我，唔洗講咁多！」