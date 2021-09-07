智能愛人劇透 | 李佳芯死唔去仲被威脅　高級智能人零號機出現？

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇《智能愛人》播出至今廣獲好評，今周亦正式進入結局篇，昨晚（6日）一集講到李佳芯（Ali，飾演阿寶）離家出走，見盡人性醜惡面，而AI機械人首領，由小演員徐家謙飾演的反角小智遊說其他機械人造反，可見劇情已鋪排準備進入高潮。

Ali發夢殺死古家一家人：

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劇透注意！！！

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劇集播出至今追看性都頗高，尤其由中段開始一直有驚喜。今晚（7日）播出最新一集講述機械人們終於聯同「基點」另一位創辦人秦啟維（飾演Cook）策劃恐怖襲擊，對人類展開報復。而徐家謙綁架了麥美恩（飾演古家儀），威脅打算自我了斷的Ali，要求她幫助自己。

徐家謙要求Ali幫助自己實施恐襲。（劇集截圖）

Ali前往警告馮盈盈（飾演多姐），但心裡的盤算卻無人知曉。與此同時，徐家謙坦言討厭被秦啟維威脅，打算用計剷除他。他告訴秦啟維，其實多年前秦啟維已意外身亡，秦啟維的拍檔心存歉疚，便創造了首個ASI高級智能人，而秦啟維便是零號機。

秦啟維聞後不敢置信。同時警察收到消息，到達了兩人藏身處並打算拉秦啟維。徐家謙誘騙秦啟維，如果他不想坐監的話，可以從高處跳下逃走，而機械人不會墮樓而亡。秦啟維個心十五十六之下，終於選擇跳下逃走，但墮地後的他卻撞到頭，腦後流出鮮血......

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智能愛人| 結局周李佳芯全面黑化增追看性　其他演員出戲味濃扣分

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