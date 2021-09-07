張鈞甯：我是中國人！微博發聲明圖撇台獨疑雲　大陸網友唔收貨

近期內地娛樂圈大整肅，張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被大陸網民質疑是台獨，張鈞甯工作室今天發表聲明，並強調，「她一直堅定地認同自己的中國人身分」。發文一出，引發大陸網友熱議，有不少網友甚至要求希望她在另兩個社群平台（FB、IG）也發表聲明，留言處吵成一團！



張鈞甯已經在聲明中強烈表達自己是中國人的身分，但許多大陸網友仍然不買單，紛紛抓著她這份聲明繼續攻擊。

大陸網友：支持祖國統一很難嗎？點圖放大看微博網民對張鈞甯聲明的看法👇👇👇

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有不少網友認為既然是聲明，那就應該要在各個社群媒體都發表，質疑她聲明只發在微博顯得誠意不足，有網友甚至留言表示：「不要微博特供，歐陽娜娜三件套走一波」、「Ins發一下台灣是中國領土，支持祖國統一很難嗎？玩微博特供文字遊戲毫無誠意」、「Ins等等也要發，兩面人不行」。

相關圖輯：張鈞甯：台灣不能輸！點圖放大看她引起台獨爭議的發言👇👇👇

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此外，也有不少支持的網友跳出來聲援張鈞甯，「不要造謠美女了」、「現在網路有些人真的有毛病」、「說發Ins的人，我們姐本來就不怎麼用Ins」、「『我不是台獨』，還要人家說幾遍？！」、「誰都可能是台獨，張鈞甯一定不是」。

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