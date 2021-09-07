微博瘋傳26劣跡藝人新名單　吳亦凡范冰冰鄭爽全上榜　卻獨缺趙薇

內地官方清算「劣跡藝人」一連串行動越演越烈，其中知名女星趙薇不僅微博遭下架，影視作品更全被除名，至今行蹤仍是謎，另外還有許多知名大咖藝人都陷入封殺困境。近日陸網瘋傳一份「最新劣跡藝人名單」，共有26位明星上榜，但其中卻少了趙薇的名字，引發各界好奇。



這份名單中詳列出劣跡藝人的姓名與涉及爭議事件，包括「在靖國神社前合影，挑戰民族底線」的張哲瀚、「涉及強姦罪」的吳亦凡、「涉逃稅和代孕」的鄭爽、「違背倫理道德」的霍尊、「涉及逃稅」的范冰冰等人，其中還有曾涉及毒品的柯震東與房祖名。

26劣跡藝人新名單獨缺趙薇？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

雖然這份名單尚未證實是官方所發布的，但目前內地演藝圈處於人人自危的狀況，只要姓名被提到都會引起各界關注。不過，有許多大陸網友發現，這份26人名單中，卻不見曾被爆涉及逃稅與國籍問題，而被直指為劣跡藝人的趙薇，引來大陸網友猜測，有許多已經被爆出來的人「被強大資本洗白」，才沒出現在名單上。

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