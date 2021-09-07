謝霆鋒棄加籍趙薇神隱　整治娛圈是「深刻變革」一環？｜時事焦點

內地近日加緊整治娛樂圈和網絡飯圈文化，網絡更傳出一份「限籍令名單」，聲稱外籍明星難以再站上內地舞台。

究竟「限籍令名單」有多可信？內地整治娛樂圈是否只因藝人失德或粉絲瘋狂？整治娛樂圈是否會有更深廣的政治背景？本文將為大家介紹不同觀點。



8月26日深夜，趙薇、鄭爽、霍尊等人的微博超話被封，作品遭下架，繼而知名音樂人、橫跨娛樂圈和文化界的「大V」高曉松也遭此待遇。27日，國家稅務總局宣布對鄭爽偷逃稅處罰2.99億人民幣（下同）的決定，緊接着湖南衛視在主持人錢楓涉強姦案調查結果未公布之前發聲與其解除合同。同一時間，內地社交平台與趙麗穎、王一博就粉絲引導管理問題進行約談。

一時之間，娛樂界風聲鶴唳，那些在社交平台上擁有數百萬甚至數千萬粉絲的明星紛紛與「劣跡藝人」割席，刪除之前的互動痕跡，甚至取消關注。

傳在「限籍令」名單中的藝人：

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之後網絡更傳出一份「限籍令名單」，聲稱「國家廣電總局出台限籍令，開始限制外籍明星」，指這些明星難以再站上內地舞台。該名單包括王力宏（美國籍）、潘瑋柏（美國籍）、韋唯一（德國籍）、李連杰（美國籍）、謝霆鋒（加拿大籍）、趙又廷（加拿大籍）、劉亦菲（美國籍）、孫燕姿（新加坡籍）、張鐵林（英國籍）等。不過名單至今仍未由官方證實。（點擊閱讀相關文章）

就在網民仍就傳聞的「限籍令名單」議論紛紛之際，謝霆鋒接受央視電影頻道《藍羽會客室》訪問，為國籍問題開腔：「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人。其實我已經在申請退掉加拿大國籍了。」在訪問中，他又指：「自己是有這個心，或者說這個責任感去把祖國的好東西傳播給世界。」謝霆鋒的舉動似乎令人覺得「限籍令」並非空穴來風。（點擊閱讀相關文章）

謝霆鋒指自己在香港出生，是中國人。（影片截圖）

官方出爐「負面清單」變相闢謠

其實除了「限籍令名單」之外，由於8月開始被封殺藝人理由各異，各種流言謠言也傳出，針對什麼樣的藝人該被封殺，封殺標準為何引發廣大討論。微博成為「粉黑（粉絲和黑粉）大戰」的戰場，明星粉絲互挖對手明星的過去言行，開啟「挖墳式」審查。

在此背景下，國家廣播電視總局辦公廳在9月2日發布《國家廣播電視總局辦公廳關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》。該通知提出四大堅持，包括「堅決抵制違法失德人員」、「堅決反對唯流量論」、「堅決抵制泛娛樂化」、「堅決抵制高價片酬」。在輿論發酵混亂的情況中，對於抵制及整頓方向明訂了「官方標準」，也是變相在謠言每天飛的輿論場中「闢謠」，破除「限籍令」等多個封殺名單的網絡謠言。（點擊閱讀相關文章）

在近日被封殺的趙薇近期並未有任何違規違法行為，這可能表明趙薇牽涉某宗尚未公開的重要調查。圖為趙薇在威尼斯舉行的第73屆威尼斯電影節。（圖源：VCG）

整頓不限於娛樂圈內部？

值得注意的是，在近日被封殺的趙薇近期並未有任何違規違法行為，這可能表明趙薇牽涉某宗尚未公開的重要調查。有意見認為，此次整頓並不只限於娛樂圈內部，而是對圈層之間的灰色勾連和利益交換的一次大清理、大整風，是對橫跨多個業態多個領域的不法利益共同體的大調查、大整頓。

以被重罰的鄭爽為例，最為致命的是在2018年范冰冰逃稅事件後，娛樂圈並未就官方約束做出積極響應，這顯然是希望令行禁止的監管方所難以容忍的。而官方近期針對粉圈濫象的「清朗行動」，也絕非只因官方看不慣粉絲的瘋狂追星行為，而是同時要打擊資本家打造的爛俗的利益閉環。（點擊閱讀相關文章）

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整治娛樂圈乃為「共同富裕」？

更有意見由近期的國家政策著眼，指出內地把大刀掄向演藝界，是回應當前「共同富裕」、「縮減貧富差距」等的政策方向。對於許多辛苦一輩子才掙得一點錢的普羅市民而言，內地當局此時重罰那些逃漏稅、權錢交易的藝人，自然會大獲支持。（點擊閱讀相關文章）

評論文章稱為「深刻革命」一環

更值得注意的是，微信公眾號「李光滿冰點時評」上月底發表題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》的評論文章，該文章大篇幅講述內地近月整治娛樂圈亂象的措施，從國家的整體角度來看待相關問題。其後《人民日報》、新華社、《解放軍報》、中央電視台、《中國青年報》和中新社等主要官媒都在網上轉發這篇評論，引起極大關注。

評論文章指，「從螞蟻上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在告訴我們，中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。

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文章還說，「變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地」。

文章更進一步表示，美國正對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，「正在對中國發動生物戰、網絡戰、輿論戰、太空戰，力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。這場深刻變革正是為了應對美國已經開始對中國發動的「野蠻而兇猛的攻擊」。（點擊閱讀相關文章）