Cardi B宣布誕子公開新照　蓋LV毛氈名牌不離身反成焦點

現年28歲的美國女歌手Cardi B憑出位的言論和大膽的衣著打扮而為人熟悉，坐擁2400萬美元（約1.87億港元）身家的她亦經常高調炫富，大曬價值不菲的名牌收藏品而成為「話題女王」。她與饒舌歌手老公Offset於2017年結婚後，於翌年誕下女兒Kulture，今日（7日）在Instagram宣布於上周六（4日）誕下細仔，並透過聲明表示：「我們很高興終於見到了我們的兒子，他已經受到家人和朋友的喜愛，我們迫不及待地想把他介紹給他的其他兄弟姐妹。」



Cardi B一家三口過着奢華生活。（Instagram：@iamcardib）

Cardi B在Instagram上發文道「9/4/21」，並上載一張她在Offset身旁、坐在床上抱住剛出生的兒子的照片，畫面相當溫馨又有愛，喜訊公布12個小時隨即得1100萬人讚好，留言祝賀兩人。不過，即使Cardi B誕子如此大件事，最搶眼的卻竟然是蓋着她下半身的LV名牌毛氈！Cardi B向來擁有不少名牌，除了喜歡穿上身之外，就連家中都放滿名牌收藏品，被外界形容她將曬名牌貨曬得像擺地攤一樣。如今她就算去醫院誕子，都無法不名牌跟身，果然是潮流教主。

Cardi B宣布誕子，不過她的LV名牌毛氈卻成為焦點。（Instagram：@iamcardib）

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