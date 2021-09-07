饒舌歌手額頭鑲1.9億粉鑽　表演時被台下粉絲徒手用力扯出超恐怖

現年26歲的美國饒舌男歌手Lil Uzi Vert，今年2月在額頭上鑲上一粒價值2400萬美元（約1.9億港元）的粉紅色10卡巨鑽而受到外界關注，不過四個月後卻突然摘下了鑽石，當時外界猜測他可能是細菌感染，他上星期出席Jay-Z派對時向傳媒透露，自己今年7月參加音樂演出時突然被台下一名粉絲將他額前的巨鑽大力扯出的恐怖意外：「就這樣把表演毀了！」



美國饒舌男歌手Lil Uzi Vert在額頭上鑲上一粒粉紅色10卡巨鑽而受到外界關注。（網上圖片）

他本月5日參加饒舌男星Jay-Z旗下俱樂部40/40成立18周年派對時突然向傳媒爆料，指他在音樂祭表演的時候跳入觀眾群，卻被激動的粉絲徒手將他額頭上的巨鑽強行扯出：「他們就這樣把表演毀了，幸好鑽石還在我手裡，所以我感覺很好，臉部也沒有受到嚴重損傷。」

這粒粉紅色10卡巨鑽價值2400萬美元（約1.9億港元），Lil Uzi Vert自2017年起分期付款，直到2021年初才繳清了所有費用。（網上圖片）

他上星期出席Jay-Z派對時向傳媒透露，自己今年7月參加音樂演出時突然被台下一名粉絲將他額前的巨鑽大力扯出的恐怖意外。（Getty Images）

據悉，Lil Uzi Vert自2017年起將該價值2400萬美元（約1.9億港元）的粉紅色10卡巨鑽分期付款，直到2021年初才繳清了所有費用。Lil Uzi Vert半年前剛剛鑲上巨鑽時曾經上載過一張爆血照，表示如果巨鑽沒有被適當拆除很可能會死。在6月時，他突然宣布自己已經摘下了鑽石，但他於7月出席一個音樂祭演出時巨鑽又再次在他額頭上出現，引起了不少關注。然而，現在該巨鑽又已經消失於他的額前。

Lil Uzi Vert半年前剛剛鑲上巨鑽時曾經上載過一張爆血照，表示如果巨鑽沒有被適當拆除很可能會死。（網上圖片）

泫雅攞正牌與男友DAWN曬恩愛 雙人專輯火辣程度爆燈受關注