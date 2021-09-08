前AOA權珉娥申智珉128分鐘對話全曝光　「霸凌說」形勢現逆轉？

韓國女團AOA前成員權珉娥及申智珉之間的霸凌事件持續發酵，前者更數度作出輕生舉動，周三（8日）D社爆出珉娥和智珉長達128分鐘的通話記錄及Kakaotalk聊天記錄，以一句話總結就是智珉雖不記得自己幹過什麼傷害珉娥的事，但的確有向她道歉過；而珉娥不認可這樣的道歉，所以二人爭論不斷，民眾風向也從同情珉娥到現在有逆轉的苗頭。



FNC娛樂的經紀人們以「司令官」稱呼珉娥，大家對她的評價為「敏感」、「喜歡生氣」、「可怕」等。

2020年4月3日申智珉父親去世，翌日權珉娥前往吊唁，智珉道歉後二人和解，珉娥傍晚曾發訊息：「希望不要再發生痛苦的事，要健康啊！姐姐向我道歉的瞬間就崩潰了，我應該再靠近你一點，再坦誠一點，姐姐我也很對不起你，謝謝你抱了我。」二人的聊天記錄看來都很心平氣和，直至三個月後的7月3日珉娥突然發文爆智珉霸凌，事件震撼韓娛圈，及後智珉道歉、並宣告退出AOA。

D社爆出珉娥和智珉長達128分鐘的通話記錄及Kakaotalk聊天記錄，4月時二人的聊天記錄看起來甚和平。（Dispatch）

當日AOA成員們一起去找了珉娥，智珉道歉說：「對於你說的那些事情我道歉，都是我的錯，對不起。」 珉娥反駁：「你都想不起來是什麼事情，道歉有什麼用。」在珉娥的記憶中，她記得智珉打了自己：「啪一下打在了我的胸口上，我現在要不要還手呢？」而智珉的記憶則為：「我只推過你一下，其他真的沒有。」珉娥堅持：「你用拳頭揍我，看來你真的記不起來了，你今天來也不是為了道歉的。」最後智珉示弱道歉。

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翌日珉娥在IG寫下「姐姐問我刀在哪裡，是不是她死了就結束了。」事實上AOA一同上門當天，智珉當天對於珉娥自殺行為說：「你為什麼要這麼做，真的對不起。」珉娥發難：「居然還問我為什麼，姐姐你想不起來對我做過的那些事情讓我真的太鬱悶了，你怎麼能想不起來了？有刀嗎？」智珉：「我死了算了。」旁邊的草娥看不過眼：「夠了，要道歉的話就好好道歉，現在算什麼？」智珉：「是因為我，那麼我退出。對不起，珉娥。」然後一個不記得欺負過對方，一個覺得不記得發生什麼事那樣的道歉沒有用，二人的記憶亦有相左的地方，所以對話不斷重複而無解。

D社爆料令原本已關閉IG的珉娥再度開啟IG並寫下千字文；現時已清空。（IG／＠kvwowv）

D社報道刺激到珉娥的神經，她重開IG並寫下千字文：「如果要公開錄音檔的話，乾脆從頭到尾連聲音都公開就好了。只聽取姐姐那邊的爆料、只這樣子透過文字來看，就算道歉100遍都一樣。」珉娥又表示希望媒體能給予她機會。