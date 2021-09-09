幫緊你應援團｜Lokman岑樂怡極暖心　安排玻璃骨女孩見Ian真身

ViuTV全新綜藝《幫緊你應援團》逢星期一至五晚上11時播映，MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）伙拍阿妹（岑樂怡）組成應援團，他們於節目中接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，送出驚喜，亦為廣大觀眾送上暖意。



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周四（9日）播出的一集，Lokman與阿妹收到Cami的委託，為患有先天性成骨不全症（俗稱玻璃骨）的好友斌琳帶來驚喜，達成斌琳見偶像Ian（陳卓賢）的願望。斌琳講過最喜歡Ian的笑容夠陽光及溫暖，唱歌亦好聽。Lokman覺得Cami及斌琳這對好朋友的關係很難得，在能力範圍裡盡力幫忙，所以他親自跟Ian及經理人講，終於可以促成這件美事。製作組先安排阿妹與Cami、斌琳去愉景灣閒逛，而另一邊廂Lokman則與Ian準備驚喜現身。斌琳見到偶像Ian，心情非常激動，而Ian亦親自寫了張心意卡送給斌琳，怕羞的他著斌琳回家才可以閱讀心意卡的字句。