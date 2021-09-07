甜爺爺｜「爆肌爺爺」歷7年苦戀大比數落後　靠一招成功抱美人歸

ViuTV真人騷《甜爺爺》除了邀得周中師傅及孫兒周翱正、夏韶聲及孫兒Kyle促進爺孫之情，素人拍檔爺爺Bee及孫女Irene之間的化學作用同樣大受歡迎！日前播出練美娟擔任嘉賓，重演當年溝女故事、又大騷肌肉被網民大讚可愛兼人氣爆燈，更獲封「爆肌爺爺」，他又大讚製作團隊專業：「由導演到化妝師都好專業，從好細微嘅搭車都做得好細節，係值得一讚！」
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爺爺Bee感覺新鮮又好玩，大方分享與嫲嫲的汽水情緣：「經歷咗7年苦戀，當時幾個男仔追佢，但我最弱勢，個個都高大威猛又有私家車，我做消防員人工$290一個月，未來外母係睇我唔起，成功我都算好嘢！」孫女Irene透露因為爺爺懂木工、替嫲嫲的親戚搭建閣仔，識得多又夠曬實際才獲太嫲嫲改觀，成功抱得美人歸！
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周中師傅狠評本地煮食節目太濫唔專業：個個屋企阿媽都識煮飯全民造星IV｜「港版LISA」東東型到爆 KB旗下但唔得老細歡心？七仙羽加持P1X3L做本地第三大男團 Phoebus：George搞笑好似保錡193曾嫌ERROR兄弟「唔識服裝」 阿Dee大方照撐：舊事舊屎沖走咗全民造星IV｜許軼Day企C位極搶眼 曾到韓國發展：女團生活幾得意MIRROR經理人花姐反擊C AllStar老闆阿拔：佢哋唔止係廣告從業員