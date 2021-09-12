《宮S》隱退女星爆曾被要求陪睡　網友肉搜出45歲人夫男演員

曾參與韓劇《宮S》的34歲女演員許怡才，拍過不足10部作品，已於2016年淡出熒幕。近日她在一YouTube頻道上爆料，表示當年隱退的原因與同劇，已是人夫的男演員要求她陪睡有關，網民隨即肉搜出可能是男演員吳智昊。



許怡才曾與SE7EN合作《宮S》，反應不俗。（mydaily）

許怡才在影片中講到二人在劇中飾演情侶，本來對方對她照顧有加，直到一天被男方問為何休息時間都不聯絡時，許怡才解釋每天20小時都一起拍攝沒有時間聯絡，對方竟回應「你是假裝還是真的不知道？」。其後男方態度180度改變，不但稱呼許怡才做「八婆」等，更對工作人員大發脾氣，直言自己針對許怡才，需要導演介入兩人關係。

許怡才2016年淡出熒光幕，直至最近在YouTube上大爆曾被男演員要求陪睡。（YouTube截圖）

許怡才講到一次，男方態度又再次變好並對她說：「怡才啊，你知道大家看了我們劇集怎麼說嗎？說我們不像情侶…」許怡才當時有道歉，表示會更努力拍攝，但男方卻開口講到：「你知道男女之間如何才能像情侶關係？就是要一起睡。」許怡才面對對方發生性關係的要求，她堅決拒絕，於是男方再次發脾氣離開，亦成為了她之後萌生退出娛樂圈想法的最大原因。

網友質疑事件男主角可能是已於2014年結婚的吳智昊。（網上圖片）

影片公開後，網友隨即肉搜事件中的男演員，猜測最有可能是拍過《推奴》和《賢內助女王》等的45歲吳智昊。網民表示由於許怡才拍過的作品不多，合作過的男主角只有SE7EN、車道鎮及吳智昊，三人中只有吳智昊已婚。2008年二人於《單身爸爸戀愛中》中合作過，年齡相差11年被批CP感低外，各種條件亦符合，但暫時男方所屬公司則未有任何回應。

許怡才和吳智昊合作《單身爸爸戀愛中》時被批CP感低。（yonhap news）

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