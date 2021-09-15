劣跡藝人｜孫儷唐嫣加入藝風藝德專題培訓班　傳與封殺事件有關

內地近日大動作整肅演藝圈追星文化，為導正追星亂象，陸續封殺「劣跡藝人」，包括鄭爽、吳亦凡、趙薇等藝人，一時之間風聲鶴唳，適巧最近由中共上海巿委宣傳部、上海巿文化和旅遊局、上海巿文學藝術界聯合會共同舉辦的「全巿文藝工作者藝風藝德專題培訓班」開班，包括孫儷、唐嫣等大明星都前往上課，讓不少網友猜測她們願意在百忙之中出席培訓班，是與先前政府大刀闊斧的封殺事件有關。



「藝風藝德專題培訓班」的主旨，表明是為了矯正娛樂圈風氣，提高政治素養、法律意識、道德觀念和藝術涵養，孫儷以淡妝亮相，在上完兩天課程之後，提到會更明顯知道自己的價值觀、社會責任感，也知道自己的作品應該往那個方向邁進，「希望給大家帶來更多有意義、有信仰、有好價值觀的作品呈現給大家。」

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另外，在接連發生吳亦凡、張哲翰事件後，湖南衛視在線影音媒體平台芒果TV的80餘位藝人自發簽署「藝人藝德承諾書」，此舉也被外界視為內地整頓文藝界和演藝圈的先聲。

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