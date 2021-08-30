內地劣跡藝人｜盤點《還珠格格》主角罪名 容嬤嬤和他成最大贏家

內地女星趙薇近來被大陸政府列為「劣跡藝人」，微博的超話跟著被消失，就連她的成名作「還珠格格」等作品全部下架，一夜清零，有網友發現，當初捧紅許多藝人的「還珠格格」，裡頭的演員們幾乎都有負面新聞，唯獨飾演「永琪」的蘇有朋全身而退沒鬧出醜聞。



「還珠格格」是瓊瑤編劇的電視作品，1998年開播後爆紅，也讓主演群人氣水漲船高，然而23年過去，劇中主角先後發生事情，網路瘋傳一張「還珠格格」的演員合照，合照中有「小燕子」趙薇，上頭卻被寫上了「證監禁市」，暗指近來她被爆出的事蹟；「紫薇」林心如被寫上「造謠誣陷」，講她當年爆料遭周杰強吻有關；「爾康」周杰是「撞人逃逸」，他曾因為酒駕肇逃登上媒體版面；至於「乾隆」張鐵林，則被爆僱兇綁架、私生活混亂，因此被冠上「僱兇綁架」的標籤，外加范冰冰也有陰陽合約的事情「偷稅漏稅」，聲勢已不復以往。

還珠格格各主角「劣跡罪名」一覽，容嬤嬤年過8旬仍活得風騷，仍能獨善其身的還有他！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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數了一數，唯獨剩下在「還珠格格」中飾演「永琪」的蘇有朋沒有醜聞。網友看到照片後，忍不住留言感嘆，原來容嬤嬤才是好人，因為在劇裡，只要被容嬤嬤扎過的人，竟然都爆出了負面消息，還有網友因此稱讚：「容嬤嬤才是真的好人！」

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