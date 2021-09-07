偶像應援愈來愈誇張　包飛機唔算最勁　有人送埋偶像上太空？

現時追星文化日新月異，每逢偶像生日、出道周年等大日子都成為各家粉絲之間的大鬥爭，搞得愈來愈大規模，為的只是希望偶像可以更加有睇頭、有面子。不過，這種追星風氣卻近日被內地點名批評因而推出「清朗行動」列出10條強硬限令，規管粉絲飯圈為偶像集資應援等行為，令外界更加好奇，各地粉絲們究竟有多財雄勢大，不惜為偶像搞大規模的應援呢？



李敏鎬與海量禮物合照，場面震撼。（IG/@actorleeminho）

送禮物曾經是粉絲最直接支持自家偶像的方式，亦有愈送愈豪的趨勢。（Twitter圖片）

不少粉絲都會集資送禮物給偶像，但如今卻有愈趨土豪的趨勢，前IZ*ONE成員宮脇咲良今年獲內地粉絲豪送近255萬港幣的名牌禮物，包括CHANEL、Dior和Hermes等手袋到家品而引起巨大關注，更曾有韓國粉絲在簽名會向IZ*ONE張員瑛送上裝有100萬韓圜（約6,500港元）現金的信封，因此有不少韓國偶像都不願見到粉絲破費送價值連城的禮物，大部份現時都表明拒收粉絲禮物，令粉絲更花足心思為以另類方式回饋偶像，但卻有不少超誇張應援方式很多令人眼凸，例如將偶像肖像印上飛機、送終身15條航線的免費機票、甚至連別墅都能買給偶像，沒有足夠財力絕對做不到。

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