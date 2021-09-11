水著考有Feel｜呂爵安發揮「老鼠屎」本色　孖肥仔露出白滑肚皮

ViuTV綜藝節目《考有Feel》由小儀、Edan（呂爵安）、黃奕晨（Dixon）擔任主持，並由人氣男團MIRROR及ERROR成員擔任客席嘉賓頻放笑彈、口碑不俗，周六（11日）為延續《力圖打排球》達5.1收視的氣勢，推出特別版《水著考有Feel》，MIRROR隊派出Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生）、Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）對戰ERROR四子。遊戲過程中AK及Alton有愛咀嘴，而ERROR一如既往做矛躉王，耍盡小聰明出矛招，惹AK開啟認真模式「黑面」令全場都被嚇怕，幸好最後澄清純粹為了節目效果！
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近日正忙於拍攝電視劇《i.Swim》而密密操肌的Edan亦成為節目一大看點，除了因為太驚不斷大嗌，「呀之叫聲」填滿音頻而忘記出題惹笑點，完美發揮「老鼠屎」本色之外，最後Edan及肥仔（梁業）被推舉挑戰海洋公園水上樂園最刺激的垂直滑落設施，肥仔驚到眼眶濕潤，二人回歸大地懷抱之時大概因為水壓太厲害，泳衣被沖到掀起半截，意外令腹部雙雙「露出」！
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水著考有Feel｜口罩小姐戰鬥泳衣搶Fo 視覺效果震撼平衡前夫心理
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水著考有Feel｜口罩小姐戰鬥泳衣搶Fo 視覺效果震撼平衡前夫心理台長魯庭暉談ViuTV創作方式 必經失敗之痛：睇完想燒片Lokman＠MIRROR剪極難Carry Buzz Cut秒變漫撕男 Edan讚：型爆！超感應學園｜1至5集劇情率先睇 姜濤成殺害Anson Lo嫌疑人？Anson Lo盧瀚霆紅到登陸功課 有家長反對偶像風氣進入校園惹反駁甜爺爺｜童星劉皓嵐靚仔吸人氣 夏韶聲外孫有混血Feel激似BL男神甜爺爺｜搖滾之父夏韶聲唔係好知道MIRROR 「但佢哋應該存在」周中師傅狠評本地煮食節目太濫唔專業：個個屋企阿媽都識煮飯