水著考有Feel｜呂爵安發揮「老鼠屎」本色　孖肥仔露出白滑肚皮

ViuTV綜藝節目《考有Feel》由小儀、Edan（呂爵安）、黃奕晨（Dixon）擔任主持，並由人氣男團MIRROR及ERROR成員擔任客席嘉賓頻放笑彈、口碑不俗，周六（11日）為延續《力圖打排球》達5.1收視的氣勢，推出特別版《水著考有Feel》，MIRROR隊派出Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生）、Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）對戰ERROR四子。遊戲過程中AK及Alton有愛咀嘴，而ERROR一如既往做矛躉王，耍盡小聰明出矛招，惹AK開啟認真模式「黑面」令全場都被嚇怕，幸好最後澄清純粹為了節目效果！



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近日正忙於拍攝電視劇《i.Swim》而密密操肌的Edan亦成為節目一大看點，除了因為太驚不斷大嗌，「呀之叫聲」填滿音頻而忘記出題惹笑點，完美發揮「老鼠屎」本色之外，最後Edan及肥仔（梁業）被推舉挑戰海洋公園水上樂園最刺激的垂直滑落設施，肥仔驚到眼眶濕潤，二人回歸大地懷抱之時大概因為水壓太厲害，泳衣被沖到掀起半截，意外令腹部雙雙「露出」！

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水著考有Feel｜口罩小姐戰鬥泳衣搶Fo 視覺效果震撼平衡前夫心理