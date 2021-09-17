竹內結子離世一年未下葬背後有洋蔥　丈夫放不低：仍把骨灰留身邊

日本女星竹內結子2020年9月在家中逝世，終年40歲，無預警走上絕路讓外界震驚不已，兩個孩子目前由丈夫中林大樹獨立扶養，如今她離世將近一周年，卻傳出中林大樹至今仍將骨灰留在身邊，導致她遲遲未下葬的消息。



根據日媒報導，竹內結子的娘家人希望可以將她葬在她母親的墓地旁，不過中林大樹卻至今仍將她的骨灰留在身邊，中林的父親在被問及此事時，不願詳述相關消息，只透露兒子很用心照顧兩個孩子並好好生活，大兒子雖然是竹內結子與前夫中村獅童生下，但與繼父中林的感情很好，中林也將其視如己出。

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對此，中林大樹的事務所對外透露，中林大樹在跟家人商量之後，決定先把竹內結子的骨灰放在家裡，每晚都會在骨灰前，放上一瓶愛妻生前最愛的啤酒供奉，關於下葬的事宜，之後會跟家人好好討論，不過即將在27日迎來竹內結子逝世一周年的日子，但尚未做任何安排。

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