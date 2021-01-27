《信用欺詐師JP英雄篇》即將開拍　竹內結子三浦春馬獲保留角色

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-27 17:15

人氣日劇電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》在去年上映時大受歡迎，全球票房約30億日圓收入，超越上集《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》。可惜有份參演的竹內結子及三浦春馬先後在去年輕生離世，讓廣大影迷深感惋惜。之後傳出主角長澤正美在痛失兩位好拍檔後，心情難以平服，更指她無意再拍續集，讓已經籌備的《信用欺詐師JP：英雄篇》或胎死腹中。然而日前日媒傳出好消息。

長澤正美與竹內結子是一對非常友好的拍擋。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

據日本雜誌《女性自身》報道，雖然日本的新冠肺炎疫情仍然未受控制，但《信用欺詐師JP：英雄篇》將在今年3月中展開拍攝。該報道引述知情人士消息，指出「英雄篇」將會繼續保留竹內結子及三浦春馬兩個角色，預計會利用兩人在前作從未曝的片段、已播放的片段及照片等加工剪接，讓兩人能繼續活在《信用欺詐師》的世界裡。

三浦春馬與竹內結子那場跳舞戲非常鬼馬，為觀眾帶來許多歡樂。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

竹內結子在去年9月在家中輕生，留下兩名兒子及丈夫，終年40歲；而三浦春馬則在同年7月，在家中自縊身亡，終年30歲。兩人生前的共同遺作為《信用欺詐師JP : 公主篇》，三浦春馬在戲中飾演天才戀愛欺詐師傑西，他在戲中與江口洋介聯手對付長澤正美；至於竹內結子在戲中同樣是戀愛欺詐師，更被長澤正美視為偶像。