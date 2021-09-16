披荊斬棘的哥哥 | 廚藝大比拼　謝天華靠廣東家常菜獲封「廚神」

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》每星期除了演出之外，還會有很多在別墅內的活動，今集32位哥哥在第二次公演之前，又大開Party，各施一技之長，比賽廚藝。



哥哥們在戶外進行廚藝比賽。（視頻截圖）

來自不同地方哥哥們都紛紛做出有家鄉特色的菜品，好似川渝地區的麻辣，東北的大拉皮，純北京味的番茄炒蛋等，個個左右開弓，場面熱鬧。而「大灣區五人組」派出謝天華為代表，做廣東特色菜「肉餅」。

謝天華為大灣區的代表。（視頻截圖）

上菜後，謝天華介紹道：「這是肉餅，有那個乾的魷魚，還有馬蹄。」還現場展示最後一個環節：「撒蔥花」，成功吸引多位哥哥前來品嘗，大家都對此讚不絕口，很快便一掃而空，想吃多一口都無。

謝天華做的肉餅。（視頻截圖）

+ 8

在最後的投票環節中，謝天華獲得9票，成功在一班哥哥中脫穎而出，獲封「廚神」，他向大家致意後，分享道：「其實這道菜就是我們廣東的家常菜，每一個家庭都會弄這個菜。今天呢，本來是用香菇的，然後我突然發現有乾魷魚，所以就改了那個乾魷魚，吃起來比較香。我在家裡做就是這個味道，謝謝大家。」