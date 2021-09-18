請吃飯的姐姐︱洪欣曾反對張鎬濂入行　因對方一席話反思

洪欣同莫少聰的兒子張鎬濂繼承父母衣缽，進入娛樂圈發展，在微博坐擁過百萬粉絲，人氣高企。



張鎬濂是內地樂華娛樂旗下藝人，與王一博同公司。（微博@張鎬濂Ashley）

日前，洪欣在內地真人騷《請吃飯的姐姐》中透露，其實最初曾反對兒子入行：「他也沒有正式跟我說要進娛樂圈。當時有個公司要找我兒子去海外做訓練，我是沒有贊成的，當時就是在讀初中吧，我就很生氣，你都沒畢業，書都沒讀完，你別跟我講這些！我說你現在這個階段，就是要給我好好地讀書，什麼都不要想。」

洪欣續指道，一兩年後，又有一個機會，因為當時兒子已經快畢業，自己就不能再說不給了：「我就找了一個藉口，你還有大學沒念，把那個學完再說吧。」想不到兒子爽快地答應了，但對洪欣說了一番話：「我每一次的機會都被你拒絕了，沒關係，我可以做一個你喜歡我做的工作，但是我可以告訴你，我一點都不快樂。因為那個不是我想做的，我是為了你，但如果你開心的話，我可以。」

洪欣在節目中透露，曾反對兒子張鎬濂入行。（視頻截圖）

聽完之後，洪欣如同當頭棒喝，她講道：「我生小孩出來的目的，是希望他健康快樂幸福，而不是做一些就是我想要的，或者是我逼他。回去房間我自己就是反思，我就覺得我自己也在這個圈裏面當演員，也不是不好的一個行業，然後我就覺得，幹嘛我要阻止他呢？」於是洪欣便認為自己應該支持兒子，後來就簽了公司去訓練。現在見到張鎬濂每日練舞10幾個小時，甚至搞到腳傷都從不覺辛苦，是真的熱愛，令洪欣也覺得很欣慰。

洪欣反思後，決定支持兒子的事業。（視頻截圖）