姜濤毛舜筠年齡相差40載零代溝　極幼稚互相偷影對方睡覺醜照

MIRROR成員姜濤近日正在拍攝由彭秀慧（KP）執導的電影《呀媽有咗第2個》， 雖然他與毛舜筠在戲中飾演一對母子，而且年齡相差足足38年，不過兩人私底下其實幼稚到極點，兩位前後輩化身小學雞在片場互相偷影大家睡覺的模樣，並在Instagram公開醜照，掀起一場腥風血雨！



毛舜筠（中）與姜濤（右）在戲中飾演一對母子。（周倪瑩 攝）

這場「戰爭」的開始由姜濤開始，他在Instagram率先公開毛姐在牆角瞇上眼擘大口睡的影片，站在前方的姜濤相當得戚對住鏡頭奸笑，而身旁的岑珈其更攝鏡擺出鬼馬表情，更大大隻字tag毛姐。毛姐之後隨即反擊公開一段姜濤睡覺的片段，並揚言：「大把片喺我手，今次小報，下次睇到你就知衰。」 難怪彭秀慧之前踢爆毛姐每日開工都如沐春風、精神翼翼，整個人感覺變得更加後生青春！

姜濤「膽敢」公開毛舜筠瞇眼擘大口熟睡的影片。（Instagram：@keung_show）

姜濤更大大隻字tag毛姐。（Instagram：@keung_show）

前方的姜濤相當得戚對住鏡頭奸笑。（Instagram：@keung_show）

身旁的岑珈其更攝鏡擺出鬼馬表情。（Instagram：@keung_show）

毛姐之後隨即反擊公開一段姜濤睡覺的片段，揚言今次只是小報！（Instagram：@moje115）

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