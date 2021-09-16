劉佩玥生日與Aka、譚嘉儀穿黑色晚裝影網紅相：多謝姊妹們咁Over

劉佩玥（Moon）早前和同一日生日的好友Melody一同舉行32歲生日派對，並邀請了多名圈中好友出席，包括Super Girls成員Aka（趙慧珊）、譚嘉儀、王晶女兒王子涵，以及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖等等，位位都夾好dresscode盛裝打扮換上黑色晚裝，並在派對上大影特影，為壽星Moon留下不少珍貴回憶：「雖然我經常為呢啲dresscode感到好無奈，一邊埋怨一邊黑晒面化妝，但每次睇返（番）啲相又好慶幸有呢啲回憶，好低能、好得意、又好好笑，每張相背後都係滿滿嘅笑聲，口裡（裏）說不.. 看見相片卻很誠實！多謝姊妹們呢一晚咁Over（浮誇），好幸福，好感恩，好開心！」
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