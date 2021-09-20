《你的名字》主題曲結他手偷食嫩模　遭老婆殺上小三家下場超慘

日本搖滾樂團RADWIMPS最著名的作品，是電影《你的名字。》的主題曲《前前前世》，但近日卻因為成員的醜聞成為焦點，作為隊長兼結他手的桑原彰與一名24歲的年輕女性發展出婚外情，本來承諾正宮要與小三分手卻又藕斷絲連，其公司在確認出軌事實後，決定讓他暫停活動。



據日本媒體報導，36歲的桑原彰10年前已經結婚，並且有一個2歲的小孩，但在2020年開始，和一名A女走得很近，漸漸地發展出婚外情。

正宮得知後殺到小三住處按門鈴、對講機，最後鄰居不堪其擾報警處理，小三事後搬離住處，桑原彰也承諾會分手回歸家庭。

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沒想到桑原彰斷不開婚外情，還曾經向目擊的媒體請求不要為難小三，正宮心死要求上億贍養費與小孩的撫養費。

而出軌風波鬧大後，面對外界的指責，桑原彰公司表示，桑原彰本人坦承出軌，目前暫停活動反省中，至於小三身分，傳聞指出是前職業模特兒多屋來夢，擁有混血外型的她年僅24歲，在Instagram上享有高人氣。

桑原彰是RADWIMPS隊長兼結他手▼▼▼

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