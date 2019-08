你的名字、心跳500天、那些年…　13套七夕必煲電影

七夕情人節要到了,無論你是單戀,還是想告白,還是你想往下一個階段邁進,都需要一部適合的電影來幫你,今日小編特別挑了13部很適合讓你在某個狀況的氛圍下擔任加速的催化劑,來一起看看吧!

浪漫氛圍,想全壘打看這裡!

每個男生心裡一定都在想,一個好好的七夕情人節是不是要做一些「愛做的事情」,那哪幾部看完會有滿滿的浪漫氣氛的感覺充斥在愛的小房間裡呢?

1. 真愛每一天(About Time)

故事簡介: Tim在21歲生日那年被父親告知整個家族的男性擁有「回到過去」的能力。他透過這個能力與喜歡的女孩Mary的人生交錯在一起,但他不知道的是這個能力可能會對他的人生有什麼樣的影響…

這絕對是你必須放在口袋名單裡面的電影!要愛情有愛情,要親情有親情,笑中有淚,這時候男生需要做的是給出一個溫柔的眼神,如同電影當中的男主角Tim一樣。

2. 那些年,我們一起追的女孩(You are the apple of my eye)

故事簡介: 柯騰是因惡作劇被老師處罰而得以接近女神沈佳宜,兩人原本互看對方不順眼。沒想到經過日積月累的相處,彼此竟萌生好感,但當柯騰展開猛烈追求時,沈佳宜則因此卻步,此時,好友們也紛紛加入這場拉鋸戰,到底女神的心會歸屬於誰?

有一種愛情,叫柯景騰與沈佳宜。青春熱血的戀愛在這部裡通通都找得到,而最後十分鐘更是將情緒堆疊到一個高峰,你能錯過這一部嗎?

3. 親愛的,原來是你(Love,Rosie)

故事簡介: Rosie和Alex從5歲開始就是死黨,但談到愛情、人生及做出正確抉擇,Rosie和Alex就變得不知所措。經過了一段時間和旅居異國的歷程,儘管他們遭遇了意外懷孕、悲慘戀愛、婚姻、外遇、離婚,兩人未了的緣分似乎仍緊密相連。那麼,他們會回頭找到彼此嗎?或是為時已晚?

這也是一部非常值得情侶在家裡慶祝情人節的一部電影,片中男女主角不斷的錯過彼此到最後終於在一起,感人程度可不輸給《真愛每一天》!

4. 你的名字(Your Name)

+ 2

故事簡介: 最青澀浪漫的戀愛奇遇!高校男孩立花瀧在半夢半醒間睜開睡眼,竟發現自己身處不知名的房間,甚至發現自己變成一個陌生女孩!而遠在他方的高校女生宮水三葉,醒來時也發現自己變成男孩,原來是他們的身體對調了!

這部就不多做解釋了,從票房反應受歡迎的程度,騙走了多少少女的眼淚?這部如果還無法讓你成功達成目的,那我也想不到還有哪一部可以了。

單戀好可憐,來取暖吧!

七夕情人節就是我們在一起的第一天!每個單戀的人都希望能夠告白成功,特別是在特別的節日當中,但我們始終鼓不起勇氣,那就看電影吧!看完雖然可能還是沒勇氣,但起碼心溫暖了一點。

我的少女時代、誰先愛上他的,按圖看給單戀者的推介 ▼

+ 4 + 3 + 2

多謝你曾經愛過我

有些愛情已經不存在於兩人之間,但的確出現過,或許最後我們沒能繼續走下去,但謝謝你曾經帶給我的一切,謝謝你曾經愛過我。

忘形水、比悲傷更悲傷的故事、星夢情深、日出前讓戀愛開始…關於難以放低的愛情 ▼

+ 7 + 6 + 5

被分手?我一個人也很好

揀七夕情人節跟我分手?算你厲害,但我想告訴你,沒有你我也很好!

心跳500天、觸不到的戀人、後來的我們…分手有咩好怕?▼

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】