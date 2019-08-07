你的名字、心跳500天、那些年…　13套七夕必煲電影

七夕情人節要到了，無論你是單戀，還是想告白，還是你想往下一個階段邁進，都需要一部適合的電影來幫你，今日小編特別挑了13部很適合讓你在某個狀況的氛圍下擔任加速的催化劑，來一起看看吧！

浪漫氛圍，想全壘打看這裡！

每個男生心裡一定都在想，一個好好的七夕情人節是不是要做一些「愛做的事情」，那哪幾部看完會有滿滿的浪漫氣氛的感覺充斥在愛的小房間裡呢？

1. 真愛每一天（About Time）

故事簡介： Tim在21歲生日那年被父親告知整個家族的男性擁有「回到過去」的能力。他透過這個能力與喜歡的女孩Mary的人生交錯在一起，但他不知道的是這個能力可能會對他的人生有什麼樣的影響…

這絕對是你必須放在口袋名單裡面的電影！要愛情有愛情，要親情有親情，笑中有淚，這時候男生需要做的是給出一個溫柔的眼神，如同電影當中的男主角Tim一樣。

2. 那些年，我們一起追的女孩（You are the apple of my eye）

故事簡介： 柯騰是因惡作劇被老師處罰而得以接近女神沈佳宜，兩人原本互看對方不順眼。沒想到經過日積月累的相處，彼此竟萌生好感，但當柯騰展開猛烈追求時，沈佳宜則因此卻步，此時，好友們也紛紛加入這場拉鋸戰，到底女神的心會歸屬於誰？

有一種愛情，叫柯景騰與沈佳宜。青春熱血的戀愛在這部裡通通都找得到，而最後十分鐘更是將情緒堆疊到一個高峰，你能錯過這一部嗎？

3. 親愛的，原來是你（Love,Rosie）

故事簡介： Rosie和Alex從5歲開始就是死黨，但談到愛情、人生及做出正確抉擇，Rosie和Alex就變得不知所措。經過了一段時間和旅居異國的歷程，儘管他們遭遇了意外懷孕、悲慘戀愛、婚姻、外遇、離婚，兩人未了的緣分似乎仍緊密相連。那麼，他們會回頭找到彼此嗎？或是為時已晚？

這也是一部非常值得情侶在家裡慶祝情人節的一部電影，片中男女主角不斷的錯過彼此到最後終於在一起，感人程度可不輸給《真愛每一天》！

4. 你的名字（Your Name）

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故事簡介： 最青澀浪漫的戀愛奇遇！高校男孩立花瀧在半夢半醒間睜開睡眼，竟發現自己身處不知名的房間，甚至發現自己變成一個陌生女孩！而遠在他方的高校女生宮水三葉，醒來時也發現自己變成男孩，原來是他們的身體對調了！

這部就不多做解釋了，從票房反應受歡迎的程度，騙走了多少少女的眼淚？這部如果還無法讓你成功達成目的，那我也想不到還有哪一部可以了。

單戀好可憐，來取暖吧！

七夕情人節就是我們在一起的第一天！每個單戀的人都希望能夠告白成功，特別是在特別的節日當中，但我們始終鼓不起勇氣，那就看電影吧！看完雖然可能還是沒勇氣，但起碼心溫暖了一點。

我的少女時代、誰先愛上他的，按圖看給單戀者的推介 ▼

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多謝你曾經愛過我

有些愛情已經不存在於兩人之間，但的確出現過，或許最後我們沒能繼續走下去，但謝謝你曾經帶給我的一切，謝謝你曾經愛過我。

忘形水、比悲傷更悲傷的故事、星夢情深、日出前讓戀愛開始…關於難以放低的愛情 ▼

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被分手？我一個人也很好

揀七夕情人節跟我分手？算你厲害，但我想告訴你，沒有你我也很好！

心跳500天、觸不到的戀人、後來的我們…分手有咩好怕？▼

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