性愛博士許藍方捲小三風波後首露面直播就哭了　觀看人數極速破萬

「最美博士」許藍方在鬧出小三風波後，20日晚間首度在例行直播中露臉。她臉龐消瘦不少，許多粉絲上線後就馬上留言「瘦了」、「加油」，開播僅十分鐘觀看人數就衝破一萬。



許藍方先交代粉絲斗內的公益用途，隨後開宗明義講出心聲，只是她一開口就哽咽，眼眶含淚道歉：「這段時間讓關心我的朋友們擔心了，很抱歉。」她表示整起事件已經交給律師，所以不方便多說，只是想跟大家說聲「抱歉讓你們擔心了」，還有要跟家人朋友們說聲「謝謝」。

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她因為情緒波動，一度說不出話，「有時候事情發生，你會看到很多原本看不見的事情。很感謝你們的支持，還有很感謝這些鼓勵，很對不起也感謝你們。現在希望自己情緒趕快平復，像現在就是不太好的示範。希望情緒趕快平復後，回到工作崗位，帶著我的初心繼續工作，分享討論健康知識、兩性知識。」

許藍方努力讓自己保持冷靜，也保持正能量。她坦言：「每件事發生都是有原因的，對我來說都是讓我更成長的養分，我希望讓未來的自己越來越好。我也希望大家都能盡己所能，有意識的過好每一天，讓自己健康快樂，希望每個人能越來越好。」

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重整好心情的許藍方，也已經準備好回到工作軌道，她提到自己持續為患者服務、接受諮詢，粉絲的加油留言不停洗版，雖然還是有酸民亂入，但很快就被支持者洗掉，讓許藍方可以開始專業講解正確性知識。

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