炎明熹超慳家書包用到爛先換新：五臟六腑已破損，永遠懷念你！

現年16歲的TVB歌唱節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi），雖然年紀輕輕就成名，但仍是學生妹的她其實非常慳家又有童真，不少學生都會在每年開學前添置新鞋新書包等上學用品，而Gigi則是等到用爛才換新，更相當愛惜自己的物品，甚至為自己的書包改名！
Gigi今日（19日）在Instagram限時動態上公開一張Adidas的紫色背囊「小紅」，雖然外表看似完好無缺，但入面已經開始「甩皮」，充滿歲月痕跡：「小紅的五臟六腑已破損，永遠懷念你，2021.09.18，再見。」GIgi與舊書包道別之後，終於買了一個新書包返學：「我終於擁有新的上學書包了！哈哈哈哈！開心到模糊！」一看就知她難掩興奮心情，小小事就已經令她滿足。
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